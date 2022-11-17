17 листопада принцеса Уельська приїхала в Український суспільний центр Редінг. Таким чином вона висловила підтримку українцям у війні та допомогла першій леді Олені Зеленській у питанні психічного здоров'я народу.

До слова Майбутні королі й королеви: хто має право на трон у монарших домах Європи

Кейт Міддлтон підтримала українців

Принцесі Уельській розповіли, як центр допомагає українцям, що втекли через війну. Він надає психологічну підтримку та докладає зусиль, щоб люди змогли адаптуватися до нових умов у Великій Британії.

Кейт Міддлтон зустріли гостинно: з паляницею та сіллю на вишитому рушнику. Вона не тільки поспілкувалась з волонтерами, але й з дітьми, які підготували для принцеси малюнки.

Як зустріли Кейт Міддлтон: відео

На зустріч з колегами принцеса одягнула сукню від бренду LK Bennett, що була темно синього кольору та в жовтий горошок. Так вона вкотре продемонструвала підтримку Україні. Свій образ Кейт доповнила бежевим пальто та туфлями-човниками.

У британській пресі зазначають, що Королівський фонд принца та принцеси Уельських запропонував підтримку першій леді Олені Зеленській. Адже її благодійна Фундація має на меті забезпечити підтримку психологічного здоров'я українським біженцям.

Нагадаємо, Зеленська зустрілась з Кейт Міддлтон після смерті Єлизавети II. Вона розповідала, що це була тепла і приємна розмова.