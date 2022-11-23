22 ноября в Букингемском дворце состоялся первый праздничный государственный прием после погибели Елизаветы II. Новый король Чарльз III устроил пышный пир в честь президента ЮАР Сирила Рамафосы.

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Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце

Принц Уильям и Кейт Миддлтон также впервые побывали на закате как принц и принцесса Уэльские. По случаю торжественного дебюта они предстали в изысканных образах.

Принцесса Кэтрин на государственный визит одела белоснежное платье в свадебном стиле от бренда Jenny Packham примерно за 5 тысяч долларов. Длинное платье до пола было усеяно инкрустациями в виде снежинок, что придавало особый шарм.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Hello

Среди аксессуаров Кейт Миддлтон избрала элегантную тиару Lover's Knot, жемчужный браслет Елизаветы II и серьги принцессы Дианы. Образ дополнил перламутровый светлый клатч, а также орден королевской семьи и звезду.

Волосы принцессы Уэльской были собраны сзади, а черты лица визажисты подчеркнули вечерним макияжем в стиле smokey eyes.

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