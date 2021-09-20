Принцеса Беатріс вперше стала мамою

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Беатріс народила дитину. Для подружжя Беатріс та її чоловіка італійського графа Едоардо Мапелло-Моцці дівчинка стала первістком. Новоспечені матуся і татусь не тямлять себе від щастя й сповна насолоджуються батьківством.

Щасливу звістку про народження першої дитини принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо повідомили на офіційному сайті Букінгемського палацу.

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Її королівська високість принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці раді оголосити про народження своєї доньки,

– пишуть на сайті.

Представники палацу також повідомили, що дитина принцеси Беатріс народилась в одній з лондонських лікарень, 18 вересня о 23:42.

Онука королеви Єлизавети ІІ почувається добре, як і її новонароджена донька. Подружжя принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці з нетерпінням чекають на знайомство дівчинки з її старшим братом Крістофером, сином Мапеллі-Моцці.

Додамо, що пологи принцеси Беатріс мали відбутися на початку жовтня. Та нібито через важку вагітність онука королеви потрапила у лікарню 17 вересня, за день до появи первістка на світ. За даними британських ЗМІ, підтримати старшу доньку планує принц Ендрю, відомий через секс-скандал.

Що відомо про першу вагітність принцеси Беатріс