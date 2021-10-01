Принцеса Беатріс оголосила ім'я новонародженої доньки

Через 13 днів після пологів онука королеви Єлизавети II розсекретила ім'я новонародженої доньки. Едоардо Мапеллі Моцці та принцеса Беатріс стали батьками Сієнни Елізабет.

Ім'я дитини принцеси Беатріс

Вночі 18 вересня онука королеви Єлизавети II та італійський граф стали батьками. Майже через 2 тижні, 1 жовтня, подружжя розкрило ім'я новонародженої дитини. Дівчинку звати Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці.

До слова MamaRika і Сергій Середа розсекретили ім'я новонародженого сина

Її королівська величність принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці назвали свою доньку Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці, – оголосили представники палацу.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці також поділилися зворушливим знімком. На ньому подружжя показало відбиток ніжок доньки на папері.

Принцеса Беатріс також згадала сина чоловіка від його перших стосунків: "Вульфі – найкращий старший брат Сієнни".



Принцеса Беатріс оголосила ім'я доньки / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принцеса Беатріс стала мамою: що відомо

Пологи принцеси Беатріс планувалися на початок жовтня. Та 17 вересня стало відомо, що онука королеви потрапила у лікарню.

Вже наступного дня принцеса народила доньку в одній з лікарень Лондона.

Про появу правнуки Єлизавети II на світ стало відомо через 2 дні після пологів. Як повідомив Букінгемський палац, і новоспечена матуся, і донька, почувалися добре.