Принцеса Анна вперше після смерті принца Філіпа вийшла у світ

Єдина донька покійного принца Філіпа принцеса Анна повернулася до виконання королівських обов'язків за п'ять днів після його смерті. Попри траур вона відвідала яхтовий клуб.

70-річна британська принцеса Анна вперше від 9 квітня з'явилася на офіційному заході. Вона відправилася в портове містечко Каус, де розташований найпрестижніший яхтовий клуб Royal Yacht Squadron.

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Цей візит по-справжньому особливий, адже герцог Единбурзький був членом Королівської яхтової ескадрильї, колишнім командором і адміралом до самої смерті. За п'ять днів після втрати принцеса Анна з любов'ю розповідала, як вчилася плавати на яхті "Бладхаунд ", що належала її батьку. Вона вітала моряків стриманою усмішкою та розпитала їх про досягнення у плаванні.

Додамо, уся монарша родина Великої Британії перебуває в офіційному двотижневому траурі, який триватиме до 22 квітня. Тому принцеса Анна вийшла у світ у чорному вбранні – короткому двобортному пальті, класичних штанах, шкіряних рукавичках. Її образ довершили світла хустинка з принтом і сонцезахисні окуляри, які вона майже не знімала.

Додамо, слідом за старшим братом принцом Чарльзом принцеса Анна відреагувала на смерть батька принца Філіпа. Вона поділилася, що у всьому наслідувала тата, і наголосила, що його приклад надихає.