Віддала шану Єлизаветі II: принцеса Анна представила різдвяну листівку, що не схожа на інші

Принцеса Анна поділилась різдвяною листівкою, що зачарувала мережу. У ній спадкоємиця віддала шану покійній матері Єлизаветі II.

Напередодні Різдва члени королівської родини показують свої різдвяні листівки, які розсилають рідним, колегам і підданим. Фото листівки принцеси Анни з'явилося в мережі лише днями, але також справило враження на фанів.

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Як виглядає листівка принцеси Анни

У листівці єдина донька Єлизавети II Анна зображена на фото разом зі своїм чоловіком, сером Тімоті Лоуренсом. На кадрі видно, що подружжя милується портретом покійної королеви.

Цей портрет розташований у Тронному залі Букінгемського палацу. Автором картини є Нікі Філіпс. Єлизавета II позує на ній у віці 87 років. Вона була одягнена у білу сукню та чорний плащ, а поблизу монархині сидять її улюблені коргі.

Принцеса Анна зображена на кадрі у червоній блузці та чорній спідниці, а сер Тімоті Лоуренс постав у темному костюмі.

З найкращими побажаннями щасливого та мирного Різдва та Нового року,

– пише у листівці.

Якими були портрети королівських сімей

Вперше у новому статусі презентували листівку король Чарльз III та королева-консорт Камілла. Фото, яке вони обрали для листівки, також доволі особливе – це знімок, зроблений 5 вересня у Шотландії на Іграх горян, за 3 дні до смерті Єлизавети II.

Зворушливе фото презентували й принц та принцеса Уельські. Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали світлину, яку зробили під час прогулянки з дітьми.

Хоч Меган Маркл і принц Гаррі не належать до британської монаршої сім'ї, вони досі у підписах вказують свої титули. На їхній листівці зображене чорно-біле фото з виходу подружжя на церемонії Ripple of Hope Award – цього разу в листівці вони не показали дітей.