Віддала шану Єлизаветі II: принцеса Анна представила різдвяну листівку, що не схожа на інші

3 січня 2023, 16:39
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Джерело:

Hello Magazine

Принцеса Анна поділилась різдвяною листівкою, що зачарувала мережу. У ній спадкоємиця віддала шану покійній матері Єлизаветі II.

Напередодні Різдва члени королівської родини показують свої різдвяні листівки, які розсилають рідним, колегам і підданим. Фото листівки принцеси Анни з'явилося в мережі лише днями, але також справило враження на фанів.

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Як виглядає листівка принцеси Анни 

У листівці єдина донька Єлизавети II Анна зображена на фото разом зі своїм чоловіком, сером Тімоті Лоуренсом. На кадрі видно, що подружжя милується портретом покійної королеви. 

Цей портрет розташований у Тронному залі Букінгемського палацу. Автором картини є Нікі Філіпс. Єлизавета II позує на ній у віці 87 років. Вона була одягнена у білу сукню та чорний плащ, а поблизу монархині сидять її улюблені коргі. 

Принцеса Анна зображена на кадрі у червоній блузці та чорній спідниці, а сер Тімоті Лоуренс постав у темному костюмі.

З найкращими побажаннями щасливого та мирного Різдва та Нового року,
– пише у листівці.

Додамо, що втрата Єлизавети II була дуже важкою для її доньки. Принцеса Анна провела останні години життя поряд з королевою, а також супроводжувала катафалк з труною покійної під час подорожі з Шотландії до Лондона.

Якими були портрети королівських сімей

  • Вперше у новому статусі презентували листівку король Чарльз III та королева-консорт Камілла. Фото, яке вони обрали для листівки, також доволі особливе – це знімок, зроблений 5 вересня у Шотландії на Іграх горян, за 3 дні до смерті Єлизавети II.
  • Зворушливе фото презентували й принц та принцеса Уельські. Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали світлину, яку зробили під час прогулянки з дітьми.
  • Хоч Меган Маркл і принц Гаррі не належать до британської монаршої сім'ї, вони досі у підписах вказують свої титули. На їхній листівці зображене чорно-біле фото з виходу подружжя на церемонії Ripple of Hope Award – цього разу в листівці вони не показали дітей.

Автор: Марія Касій