Напередодні Різдва члени королівської родини показують свої різдвяні листівки, які розсилають рідним, колегам і підданим. Фото листівки принцеси Анни з'явилося в мережі лише днями, але також справило враження на фанів.

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Як виглядає листівка принцеси Анни

У листівці єдина донька Єлизавети II Анна зображена на фото разом зі своїм чоловіком, сером Тімоті Лоуренсом. На кадрі видно, що подружжя милується портретом покійної королеви.

Цей портрет розташований у Тронному залі Букінгемського палацу. Автором картини є Нікі Філіпс. Єлизавета II позує на ній у віці 87 років. Вона була одягнена у білу сукню та чорний плащ, а поблизу монархині сидять її улюблені коргі.

Принцеса Анна зображена на кадрі у червоній блузці та чорній спідниці, а сер Тімоті Лоуренс постав у темному костюмі.

З найкращими побажаннями щасливого та мирного Різдва та Нового року,

– пише у листівці.

Додамо, що втрата Єлизавети II була дуже важкою для її доньки. Принцеса Анна провела останні години життя поряд з королевою, а також супроводжувала катафалк з труною покійної під час подорожі з Шотландії до Лондона.

Якими були портрети королівських сімей