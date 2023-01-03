В канун Рождества члены королевской семьи показывают свои рождественские открытки, рассылаемые родным, коллегам и подданным. Фото открытки принцессы Анны появилось в сети только на днях, но произвело впечатление на фанов.

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Как выглядит открытка принцессы Анны

В открытке единственная дочь Елизаветы II Анна изображена на фото вместе со своим мужем, сэром Тимоти Лоуренсом. На кадре видно, что супруги любуются портретом покойной королевы.

Этот портрет расположен в Тронном зале Букингемского дворца. Автором картины является Ники Филлипс. Елизавета II позирует на ней в возрасте 87 лет. Она была одета в белое платье и черный плащ, а вблизи монархини сидят ее любимые корги.

Принцесса Анна изображена на кадре в красной блузке и черной юбке, а сэр Тимоти Лоуренс появился в темном костюме.

С наилучшими пожеланиями счастливого и мирного Рождества и Нового года,

– пишет в открытке.

Добавим, что потеря Елизаветы II была очень тяжела для ее дочери. Принцесса Анна провела последние часы жизни рядом с королевой, а также сопровождала катафалк с гробом покойного во время путешествия из Шотландии в Лондон.

Какими были портреты королевских семей