Сьогодні зранку, 10 вересня, відбулось проголошення Чарльза III королем Великої Британії. Церемонія складалась з двох частин.

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Зворушливий жест принца Вільяма

На першу частину прибули колишні прем'єр-міністри, радники та члени королівської родини, серед яких принц Вільям та Камілла. Під час цього королева-консорт та принц крокували до столу, щоб підписати прокламацію.

Вільям зворушливо подав руку королеві-консорту Каміллі. Цей момент потрапив на відео – ролик швидко розлетівся мережею.

Журналісти та користувачі називають це "новим етапом" у стосунках принца Вільяма з королевою-консортом Каміллою після багатьох проблем. Адже відносини між ними були непрості – як після розлучення Чарльза III з принцесою Діаною, так і після трагічної смерті Леді Ді.

"Хоча стосунки Вільяма та Камілли були непростими спочатку, він зблизився зі своєю мачухою, особливо зараз, після смерті королеви Єлизавети II. Зворушливий жест показав, що вони перейшли у теплішу стадію своїх стосунків після багатьох років важких сімейних проблем", – пише видання.

Зауважимо, під час вчорашнього звернення короля Чарльза III, монарх звернувся до принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Суверен передав їм титули принца та принцеси Уельських.