Сегодня утром, 10 сентября, состоялось провозглашение Чарльза III королем Великобритании. Церемония состояла из двух частей.
К слову Король Чарльз III – новый монарх Великобритании: что о нем известно
Трогательный жест принца Уильяма
В первую часть прибыли бывшие премьер-министры, советники и члены королевской семьи, среди которых принц Уильям и Камилла. Во время этого королева-консорт и принц шли к столу, чтобы подписать прокламацию.
Уильям трогательно протянул руку королю-консорту Камилли. Этот момент попал на видео – ролик быстро разлетелся по сети.
Журналисты и пользователи называют это "новым этапом" в отношениях принца Уильяма с королевой-консортом Камиллой после многих проблем. Ведь отношения между ними были непростые – как после развода Чарльза III с принцессой Дианой, так и после трагической смерти Леди Ди.
"Хотя отношения Уильяма и Камиллы были непростыми сначала, он сблизился со своей мачехой, особенно сейчас, после смерти королевы Елизаветы II. Трогательный жест показал, что они перешли в более теплую стадию своих отношений после многих лет тяжелых семейных проблем", – пишет издание.