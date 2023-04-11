Милий момент: принца Вільяма помітили разом із сином Джорджем на футбольному матчі

Днями принц Вільям разом зі старшим сином принцом Джорджем відвідав футбольний матч. Їх помітили на трибунах у парку "Вілла" в Бірмінгемі.

В цей день відбувся футбольний матчу між "Астон Віллою" (це улюблений клуб принца Уельського) та "Ноттінгем Форест". Додамо, що наступного дня вся королівська сім'я прийшла на великодню службу.

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Звісно, принц Вільям не міг пропустити гру улюбленої команди. Він разом з сином активно вболівали і іноді мали схвильований вигляд. У підсумку "Астон Вілла" обіграла "Ноттінгем Форест" з рахунком 2:0.

Цікаво, що принц Вільям є президентом Футбольної асоціації, а також давнім уболівальником "Астон Вілли", підтримуючи команду ще з часів свого навчання у коледжі.

На матчі принц Вільям і його син Джордж були одягнені у сині джемпери, сорочки та сині штани.



Принц Вільям сходив на футбол з сином Джорджем / Фото з соцмереж

Принц Вільям не вперше бере старшого сина на футбольний матч. Принц Уельський часто бере Джорджа на спортивні заходи, інколи до них приєднується і Кейт, принцеса Уельська.

До слова, наприкінці березня принц Вільям був з візитом у Варшаві, де зустрівся з українськими біженцями. До українців він був дуже люб’язним та навіть порушив королівське правило. Більше деталей про його візит – читайте у статті.

Нагадаємо, що від моменту сходження Чарльза на трон його старший син принц Вільям, який зараз перший у лінії наслідування престолу, успадкував титул принца Уельського від свого батька. Його дружина Кейт Міддлтон автоматично здобула титул принцеси Уельської, який колись носила принцеса Діана.