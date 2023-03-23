Герцог Уельський погодився зробити селфі з українцями. І хоч на це є заборона у британській королівській родині, правило не дуже суворе. До того ж, у центрі біженців Вільям навіть зіграв партію в настільний теніс.

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Додамо, що попри заборону принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон часто фотографуються з людьми на їхні телефони. Навіть король Чарльз III робив селфі з людьми.

Однак, це правило досі існує. І якщо воно прописане в королівському протоколі, то можна вважати, що принц Вільям його порушив. Втім, це лише порадувало всіх присутніх.



Принц Вільям робив селфі з українцями у Варшаві / Фото з інстаграму Уельських

Цікаво, що раніше передбачалося, що підходити близько до королівської особи не можна, адже таким чином можуть порушуватись правила безпеки. Але цього правила він теж не дотримувався біля українців.

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