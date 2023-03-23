Герцог Уельський погодився зробити селфі з українцями. І хоч на це є заборона у британській королівській родині, правило не дуже суворе. До того ж, у центрі біженців Вільям навіть зіграв партію в настільний теніс.
Цікаво Принц Вільям таємно відвідав військову базу поблизу українського кордону
Додамо, що попри заборону принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон часто фотографуються з людьми на їхні телефони. Навіть король Чарльз III робив селфі з людьми.
Однак, це правило досі існує. І якщо воно прописане в королівському протоколі, то можна вважати, що принц Вільям його порушив. Втім, це лише порадувало всіх присутніх.
Принц Вільям робив селфі з українцями у Варшаві / Фото з інстаграму Уельських
Цікаво, що раніше передбачалося, що підходити близько до королівської особи не можна, адже таким чином можуть порушуватись правила безпеки. Але цього правила він теж не дотримувався біля українців.
Королівська сім'я не вперше відвідує українців
- Раніше дружина Вільяма Кейт Міддлтон бачилася з ірландськими військовими, які тренують бійців ЗСУ. На полігон вона приїхала вранці 8 березня, та ще й у камуфляжі.
- А до того на навчання бійців ЗСУ приїжджав король Чарльз ІІІ. На тренувальній базі в місті Вілтшир він потиснув руки українським солдатам і виглядав "особливо співчутливо".
- Перед цим Чарльз III приймав Володимир Зеленського на приватній аудієнції в Букінгемському палаці. Він став першим українським президентом, якого британський монарх вшанував аудієнцією.