На великодній службі майбутній монарх Чарльз ІІІ з'явився зі всім сімейством – принцом і принцесою Уельськими, сестрою Анною і її донькою Зарою Тіндолл з чоловіком і доньками, братом Едвардом і його дружиною Софі.

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Королівська сім'я на Великдень 2023 року

У каплицю Святого Георгія запросили навіть скандального принца Ендрю, який востаннє з'являвся на людях на похороні Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. З ним були доньки – вагітна принцеса Євгенія з чоловіком Джеком і струнка Беатріс з Едоардо Мапеллі Моцці.

Примітно, що Вільям і Кейт Міддлтон привели своїх трьох дітей – 9-річного принца Джорджа, 7-річну принцесу Шарлотту і навіть 4-річного принца Луї. Це вперше Луї відвідує великодню службу в каплиці Святого Георгія. Тоді як для його старших брата й сестри це вдруге.

Кейт Міддлтон порушила королівський протокол на великодній службі

Цікаво, що у Великдень Кейт Міддлтон одягла сукню-пальто королівського синього кольору з оксамитовим коміром і діагональними кишенями з клапанами. Це образ від її улюбленого бренду Catherine Walker. Востаннє вона з'являлася в ньому на службі до Дня Співдружності 2022 року.

Однак принцеса Уельська дещо змінила look. Сукню-пальто кобальтового відтінку вона скомбінувала з капелюхом Lock & Co і клатчем Emmy London у тон, а замшеві туфлі Gianvito Rossi обрала нюдового кольору.

Щоправда, чи не найбільшу увагу громадськості привернув манікюр Кейт Міддлтон. Вона нафарбувала нігті темно-червоним лаком, що нібито порушує королівський протокол. Це при тому, що зазвичай принцеса Уельська обирала природні відтінки – напівпрозорі, нюдові, тьмяно-рожеві.

Лак для нігтів "кольору шкіри" є кращим, тому яскраво-червоний і яскраво-рожевий, наприклад, некоректні, особливо для офіційних випадків і особливо під час трауру,

– зазначив експерт з британського етикету Вільям Хенсон.

Нагадаємо, усього кілька тижнів тому принц Вільям теж порушив королівське правило. Він зустрівся з українськими біженцями у Варшаві та зробив селфі з хлопчиком на його телефон. Це нібито досі заборонено у британській королівській родині.