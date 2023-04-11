В этот день состоялся футбольный матч между "Астон Виллой" (это любимый клуб принца Уэльского) и "Ноттингем Форест". Добавим, что на следующий день вся королевская семья пришла на пасхальную службу.

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Конечно, принц Уильям не мог пропустить игру любимой команды. Он вместе с сыном активно болели и иногда выглядели взволнованными. В итоге "Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" со счетом 2:0.

Принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации, а также давним болельщиком "Астон Виллы", поддерживая команду еще со времен своего обучения в колледже.

На матче принц Уильям и его сын Джордж были одеты в синие джемпера, рубашки и синие штаны.



Принц Уильям сходил на футбол с сыном Джорджем / Фото из соцсетей

Принц Уильям не впервые берет старшего сына на футбольный матч. Принц Уэльский часто берет Джорджа на спортивные мероприятия, иногда к ним присоединяется и Кейт, Уэльская принцесса.

К слову, в конце марта принц Уильям был с визитом в Варшаве, где встретился с украинскими беженцами. К украинцам он был очень любезен и даже нарушил королевское правило. Больше деталей о его визите – читайте в статье.

Напомним, что с момента восхождения Чарльза на трон его старший сын принц Уильям, первый в линии подражания престолу, унаследовал титул принца Уэльского от своего отца. Его жена Кейт Миддлтон автоматически завоевала титул принцессы Уэльской, который когда-то носила принцесса Диана.