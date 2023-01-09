Сини Чарльза III були проти шлюбу батька з Каміллою: чому Гаррі назвав мачуху "небезпечною"

Мемуари принца Гаррі продовжують вражати сканадальними подробицями життя королівської родини. Тепер стало відомо, що Гаррі та Вільям були проти шлюбу батька з Каміллою.

Книжка принца Гаррі "Запасний" вийде для читачів 10 січня, але журналісти вже отримали до неї доступ. Виявилося, що у мемуарах Гаррі вказав, що він з братом був проти шлюбу батька з Каміллою.

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Принци Гаррі та Вільям не хотіли шлюбу батька

У мемуарах син Чарльза ІІІ заявив, що разом з Вільямом намагався відмовити батька від шлюбу з Каміллою Паркер-Боулз.

Ми не думали, що це потрібно. Ми думали, що це принесе більше шкоди, ніж користі,

– пише принц Гаррі.

Гаррі натякнув, що Камілла ділилась зі ЗМІ інформацією про королівську родину, через що вони і вважали її "небезпечною". Вона начебто отримала у суспільстві роль "розлучниці" та "злодійки", коли розлучився принц Чарльз та принцеса Діана. Через це Камілла хотіла відбілитися та пішла на угоду з жовтою пресою.

"Зв'язки, які вона налагоджувала в британській пресі, зробили її небезпечною. Була відкрита готовність з обох сторін до обміну інформацією. І з сім'єю, побудованою на ієрархії, і з нею, на шляху до статусу королеви-консорта".

Зрештою брати були змушені погодитися на одруження Чарльза й Камілли, яка тепер є королевою-консорт: "Ми хотіли, щоб він був щасливий. І ми бачили, який він щасливий разом із нею".



Шлюб Чарльза та Камілли / Фото Getty Images

Що ще принц Гаррі розповів у мемуарах

У пресі активно обговорюють уривки з книжки герцога "Запасний", що найбільше викликають цікавість.