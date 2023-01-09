Книга принца Гарри "Запасной" станет доступна 10 января, но журналисты уже получили к ней доступ. Оказалось, что в мемуарах Гарри указал, что он с братом был против брака отца с Камиллой.
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Принцы Гарри и Уильям не желали брака отца
В мемуарах сын Чарльза III заявил, что вместе с Уильямом пытался отказать отца от брака с Камиллой Паркер-Боулз.
Мы не думали, что это нужно. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы,
– пишет принц Гарри.
Гарри намекнул, что Камилла делилась со СМИ информацией о королевской семье, поэтому они и считали ее "опасной". Она вроде бы получила в обществе роль "разлучницы" и "воровки", когда расстался принц Чарльз и принцесса Диана. Поэтому Камилла хотела отбелиться и пошла на соглашение с желтой прессой.
"Связи, которые она налаживала в британской печати, сделали ее опасной. Была открыта готовность с обеих сторон к обмену информацией. И с семьей, построенной на иерархии, и с ней, на пути к статусу королевы-консорта".
В конце концов братья были вынуждены согласиться на женитьбу Чарльза и Камиллы, которая теперь является королевой-консорт: "Мы хотели, чтобы он был счастлив. И мы видели, как он счастлив вместе с ней".
Брак Чарльза и Камиллы / Фото Getty Images
Что еще принц Гарри рассказал в мемуарах
В прессе активно обсуждают отрывки из книги герцога "Запасной", наиболее вызывающие любопытство.
- Принц Гарри заявил, что в 2019 году поссорился с принцем Уильямом через Меган Маркл. Но брат не только кричал на него, но и напал – якобы свалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.
- Также сын короля похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан. Умерших он назвал "шахматными фигурами" и "плохими парнями", что вызвало скандал среди талибов.