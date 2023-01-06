Світ все більше відхрещується від росіян, уникає все, що пов'язано з ними. У вересні 2022 року Міжнародна рада з дитячої книги (IBBY) обрала головою журі премії російську ілюстраторку та професорку мистецтва Анастасію Архіпову. Однак це викликало розкол всередині організації.

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Філії ради у кількох країнах, серед яких – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва, марно намагалися домогтися відставки Архіпової. Однак у правлінні IBBY заявили, що члени журі представляють себе як автора, а не уряд своєї країни. Та це не вплинуло на рішення королеви Данії Маргрете ІІ відмовитися від патронату Премії імені Ганса Крістіана Андерсена.

Що відомо про росіянку Анастасію Архіпову

Вона є професоркою художньої академії в Москві та президенткою профспілки ілюстраторів, входить до правління Московської спілки художників, яка активно пропагує війну. До прикладу, ця організація провела конкурс плакатів, відео та мемів на тему популяризації "спецоперації" в Україні та мобілізації населення.

Однак коментувати такий конкурс сама Архіпова відмовилася, лише назвала його "огидним". Все в стилі цинічних росіян.

Зверніть увагу! Премію Андерсена заснували у 1956 році, її також називають "Нобелівською премією в дитячій літературі". Цю премію раз у два роки вручають за видатний внесок у дитячу літературу.

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