У новому епізоді документального серіалу The Me You Can't See, який присвячений психологічному здоров'ю, 35-річна Леді Гага поділилася особистою драмою. Співачка, яка в 19 років вже працювала в музичному бізнесі, стала жертвою сексуального насилля продюсера.

Чоловік поставив її перед фактом: або вона роздягається, або він спалює всю її музику. Внаслідок зґвалтування артистка завагітніла. Кілька місяців після моторошного інциденту продюсер тримав її замкненою в студії.

Через певний час Леді Гага потрапила до лікарні через біль та оніміння, і вона була здивована, коли лікарі направили до неї психіатра.

Я зрозуміла, що це був той самий біль, який я відчула, коли людина, яка мене зґвалтувала, викинула мене вагітною на розі біля будинку батьків, тому що я блювала і хворіла, бо наді мною знущалися,

– ошелешила Леді Гага.

Пережите сексуальне насилля призвело до посттравматичного стресового розладу. Багато років вона відчувала нестерпний біль. Численні МРТ та обстеження не знаходили цьому причин, однак артистка переконана, що "тіло пам'ятає".

Попереднє зізнання зірки Леді Гага розповіла те, як була жертвою серії ґвалтувань у 19 років

Процес зцілення психічного здоров'я артистки тривав два з половиною роки. Вона перепробувала "всі способи, щоб вирватися з цього, і все почало повільно змінюватися".

Леді Гага не стала розкривати особистість продюсера, заявивши: "Я більше ніколи не хочу перетинатися з цією людиною".