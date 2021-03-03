У ЗМІ нещодавно вийшла стаття, де Меган Маркл звинуватили в знущаннях над працівниками палацу. Представник герцогині заявив, що ця інформація виходить у межах наклепницької кампанії.

2 березня у виданні The Times вийшла стаття, де дружину принца Гаррі звинуватили в цькуванні працівників палацу. У матеріалі йдеться, що Меган Маркл вигнала двох особистих помічників, а також знущалась над іншими працівниками палацу.

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Звинувачення проти Меган Маркл

Видання зазначає, що на Меган Маркл подав скаргу Джейсон Кнауф у 2018 році. Він відповідав за питання комунікацій із герцогами Сассекськими.

Ймовірно, він зробив це в спробі змусити Букінгемський палац захистити співробітників, які, як він стверджував, перебували під тиском герцогині,

– пише The Times.

За словами джерел, Меган Маркл піддавала булінгу персонал, особливо молодих дівчат, Букінгемського палацу та Клеренс-гаузу. Герцогиня могла доводити жінок до сліз, а один з працівників заявив, що не міг припинити тремтіти. "Це було більше схоже на емоційну жорстокість і маніпуляцію", – інформує видання.

Меган Маркл відповіла на звинувачення

Із заявою виступив представник акторки. Він спростував усі звинувачення проти Меган Маркл.

Давайте назвемо це як є: це прорахована наклепницька кампанія, заснована на згубній дезінформації, що вводить в оману. Ми розчаровані тим, що це наклепницьке зображення герцогині Сассекської отримало довіру з боку засобів масової інформації,

– повідомив представник Меган.

Він додав, що Меган Маркл засмучена через такі напади на себе, тим паче, коли вона сама часто піддавалась цькуванню й підтримувала людей. Також представник герцогині наголосив, що звинувачення спрямовані на те, щоб підірвати репутацію Меган і Гаррі перед її відвертим інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

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