Принц Гаррі та Меган пожертвували кошти на підтримку України

Вже багато членів королівської сім'ї висловило свою підтримку українцям у непростий час війни з російськими загарбниками. Тепер до числа монархів долучилось всесвітньо відоме подружжя принца Гаррі та Меган Маркл.

Королівське подружжя вирішило пожертвувати кошти на допомогу Україні. Гаррі та Меган через власний благодійний фонд Archwell перерахували суму благодійним організаціям, що надають підтримку Україні. Зірки забажали тримати суму допомоги у секреті.

Також У Лондоні продають легендарну картину Бенксі: всі гроші підуть в київський "Охматдит"

Щедру пожертву Гаррі та Меган зробили у пам'ять Сергія Караївана – спортсмена й колишнього учасника змагань Invictus Games, які заснував принц Гаррі. Сергій захищав Україну від російських окупантів і героїчно загинув в одному із боїв.



Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Україну / Фото Getty Images

Додамо, що раніше фінансову допомогу Україні надіслала й сама королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Також свою підтримку висловила королева Данії – Маргрете II. Вона відправила українським біженцям майже 150 тисяч доларів.

Хто ще зі світових зірок підтримує Україну читайте тут.