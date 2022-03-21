Королівське подружжя вирішило пожертвувати кошти на допомогу Україні. Гаррі та Меган через власний благодійний фонд Archwell перерахували суму благодійним організаціям, що надають підтримку Україні. Зірки забажали тримати суму допомоги у секреті.

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Щедру пожертву Гаррі та Меган зробили у пам'ять Сергія Караївана – спортсмена й колишнього учасника змагань Invictus Games, які заснував принц Гаррі. Сергій захищав Україну від російських окупантів і героїчно загинув в одному із боїв.



Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Україну / Фото Getty Images

Додамо, що раніше фінансову допомогу Україні надіслала й сама королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Також свою підтримку висловила королева Данії – Маргрете II. Вона відправила українським біженцям майже 150 тисяч доларів.

Хто ще зі світових зірок підтримує Україну читайте тут.