Королевские супруги решили пожертвовать средства на помощь Украине. Гарри и Меган через свой благотворительный фонд Archwell перечислили сумму благотворительным организациям, оказывающим поддержку Украине. Звезды пожелали держать сумму помощи в секрете.

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Щедрое пожертвование Гарри и Меган сделали в память Сергея Караивана – спортсмена и бывшего участника соревнований Invictus Games, основанных принцем. Сергей защищал Украину от российских оккупантов и героически погиб в одном из боев.



Принц Гарри и Меган Маркл поддержали Украину / Фото Getty Images

Добавим, что ранее финансовую помощь Украине направила и сама королева Великобритании Елизавета ІІ. Также свою поддержку выразила королева Дании – Маргрет II. Она отправила украинским беженцам около 150 тысяч долларов.