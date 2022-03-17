Про відхід у вічність українського захисника Сергія Караїван повідомили на офіційному сайті фонду Invictus Games. Колись Сергій був учасником змагань й виступав від збірної України.

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З жалем фонд Invictus Games повідомляє, що член української спільноти Invictus Games загинув через російське вторгнення в Україну. Сергій Караїван, колишній учасник змагань Invictus Games та Warrior Games від України, загинув у бою 13 березня 2022 року. Ми подумки звертаємось до його родини, друзів та усієї спільноти,

– написали представники фонду.

Команда Invictus Games звернулась до своєї представниці в Україні – Оксани. Жінка поділилась, що їм було складно довідатись чи загинув Сергій, адже бої на території України тривають досі.

Також організатори "Ігор нескорених" заявили, що попередньо пропонували захист своїм учасникам-українцям. "Ми знаємо, що багато учасників Invictus Games знову записалися служити, багато з них вже отримали травми після подій 2014 року. Фонд Invictus Games запропонував підтримку, але як команда вони вирішили залишитися і оборонятись", –написали в Invictus Games.

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.