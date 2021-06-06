Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками

Колишні герцог і герцогиня Сассекські стали батьками удруге. У подружжя народилась дівчинка – Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор. Відомо, що донька Гаррі та Меган з'явилась на світ в п'ятницю, 4 червня, о 11:40.
Щасливу звістку про народження другої дитини повідомили 6 червня, через 2 дні після пологів Меган Маркл. Дівчинка народилась у лікарні в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, США.
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"Вона важила 7 фунтів 11 унцій. Як мати, так і дитина здорові, вони перебувають у їхньому будинку. Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, сімейне прізвисько якої – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, було вибрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської", – йшлось у повідомленні представників Меган Маркл та принца Гаррі.
Новонароджена дівчинка зайняла восьме місце у черзі на британський престол, після її брата Арчі Маунтбеттена-Віндзора, її батька принца Гаррі, її дідуся принца Чарльза, її дядька принца Вільяма і її кузенів принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї.
Варто додати, що під час другої вагітності Меган Маркл букмекери робили свої ставки на те, яке ж ім'я буде у дівчинки. Найбільше прогнозів було щодо імені Діана, а на другому місці – Єлизавета. Тому цього разу букмекери "потрапили в саме яблучко", вгадавши одразу з двома іменами для донечки принца Гаррі.
Що відомо про другу вагітність Меган Маркл
- Про те, що у них народиться друга дитина, принц Гаррі та Меган Маркл повідомили у лютому 2021 року.
- Після оголошення про поповнення у сім'ї, королівська сім'я підтримала молодих батьків та побажала їм всього найкращого.
- Пізніше знамените подружжя розсекретило стать другого малюка. Пара радісно сповістила, що їх первісток Арчі буде мати сестричку.
- Меган та Гаррі вирішили народжували доньку у себе вдома, а не у лікарні.
- Відомо, що Меган Маркл улітку 2020 року була вагітна. Однак, на жаль, у жінки трапився викидень і вона втратила дитину.