На думку британського грального сайту Ladbrokes, принц Гаррі та Меган Маркл наймовірніше можуть дати ім'я майбутній дівчинці Філіппа – в честь покійного дідуся принца Гаррі. Чоловік помер у 99-річному віці 9 квітня 2021 року.
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Коефіцієнт ставок на ім'я Філіппа зараз знижений до 3/1.
Підтримка маленької Філіппи не подає ознак уповільнення, і ми були змушені знову знизити ймовірність того, що так звуть доньку Гаррі і Меган,
– зазначив представник Ladbrokes Джесіка О'Рейлі.
Серед інших імен, які пропонують букмекери для дівчинки Гаррі та Меган, можна побачити:
- Діана (в честь принцеси Діани);
- Елізабет (в честь королеви Єлизавети II);
- Алегра;
- Александрія;
- Грейс;
- Емма;
- Роуз;
- Аліса;
- Вікторія.
Варто додати, що стать другої дитини принц Гаррі та Меган Маркл розсекретили у скандальному інтерв'ю Опри Вінфрі, яке вони дали в березні для телеканалу CBS. Тоді ж пара поділилась, що малюк народиться на початку літа. У подружжя вже є син – 2-річний Арчі, який 6 травня святкував день народження.
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Чи справдились букмекерські прогнози з сином Арчі?
Насправді, ні. У 2019 році букмекери також робили прогнози на ім'я первістка, але жодне з імен Меган та Гаррі не обрали. Тоді ж найбільші ставки робили на імена Артур, Альберт, Едвард, Чарльз.