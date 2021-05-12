На думку британського грального сайту Ladbrokes, принц Гаррі та Меган Маркл наймовірніше можуть дати ім'я майбутній дівчинці Філіппа – в честь покійного дідуся принца Гаррі. Чоловік помер у 99-річному віці 9 квітня 2021 року.

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Коефіцієнт ставок на ім'я Філіппа зараз знижений до 3/1.

Підтримка маленької Філіппи не подає ознак уповільнення, і ми були змушені знову знизити ймовірність того, що так звуть доньку Гаррі і Меган,

– зазначив представник Ladbrokes Джесіка О'Рейлі.

Серед інших імен, які пропонують букмекери для дівчинки Гаррі та Меган, можна побачити:

Діана (в честь принцеси Діани);

(в честь принцеси Діани); Елізабет (в честь королеви Єлизавети II);

(в честь королеви Єлизавети II); Алегра;

Александрія;

Грейс;

Емма;

Роуз;

Аліса;

Вікторія.

Варто додати, що стать другої дитини принц Гаррі та Меган Маркл розсекретили у скандальному інтерв'ю Опри Вінфрі, яке вони дали в березні для телеканалу CBS. Тоді ж пара поділилась, що малюк народиться на початку літа. У подружжя вже є син – 2-річний Арчі, який 6 травня святкував день народження.

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Чи справдились букмекерські прогнози з сином Арчі?

Насправді, ні. У 2019 році букмекери також робили прогнози на ім'я первістка, але жодне з імен Меган та Гаррі не обрали. Тоді ж найбільші ставки робили на імена Артур, Альберт, Едвард, Чарльз.