На думку британського грального сайту Ladbrokes, принц Гаррі та Меган Маркл наймовірніше можуть дати ім'я майбутній дівчинці Філіппа – в честь покійного дідуся принца Гаррі. Чоловік помер у 99-річному віці 9 квітня 2021 року. 

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Коефіцієнт ставок на ім'я Філіппа зараз знижений до 3/1.

Підтримка маленької Філіппи не подає ознак уповільнення, і ми були змушені знову знизити ймовірність того, що так звуть доньку Гаррі і Меган,
– зазначив представник Ladbrokes Джесіка О'Рейлі.

Серед інших імен, які пропонують букмекери для дівчинки Гаррі та Меган, можна побачити:

  • Діана (в честь принцеси Діани);
  • Елізабет (в честь королеви Єлизавети II);
  • Алегра;
  • Александрія;
  • Грейс;
  • Емма;
  • Роуз;
  • Аліса;
  • Вікторія.

Варто додати, що стать другої дитини принц Гаррі та Меган Маркл розсекретили у скандальному інтерв'ю Опри Вінфрі, яке вони дали в березні для телеканалу CBS. Тоді ж пара поділилась, що малюк народиться на початку літа. У подружжя вже є син – 2-річний Арчі, який 6 травня святкував день народження.

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Чи справдились букмекерські прогнози з сином Арчі?

Насправді, ні. У 2019 році букмекери також робили прогнози на ім'я первістка, але жодне з імен Меган та Гаррі не обрали. Тоді ж найбільші ставки робили на імена Артур, Альберт, Едвард, Чарльз. 