Принц Гаррі і Меган Маркл прилетіли на ювілей Єлизавети ІІ: чи з'явилися вони на балконі

Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл хоч і відійшло від королівських обов'язків, але не могло пропустити урочистості до 70-річчя коронації Єлизавети ІІ. Однак на балконі Букінгемського палацу пари не було, вони залишилися поза камерами.

У четвер, 2 червня, у Лондоні стартували масштабні урочистості з нагоди "платинового ювілею" королеви Єлизавети ІІ. Привітати Її Величність прийшли не лише тисячі британців, а й онук принц Гаррі з сім'єю. На святкування він прилетів зі США з дружиною Меган Маркл і двома дітьми – сином Арчі та донькою Лілібет.

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Принц Гаррі і Меган Маркл на ювілеї Єлизавети ІІ

За грандіозним парадом Trooping the Color Гаррі та Меган Маркл спостерігали з колишнього офісу герцога Веллінгтона разом з іншими членами королівської родини, однак там залишилися непоміченими. У них відкривався чудовий краєвид на на парад кінної гвардії. Однак на балконі Букінгемського палацу подружжя не з'явилося, за авіашоу вони спостерігали з палацового вікна.

Натомість поряд з королевою Єлизаветою ІІ стояли принц Чарльз з дружиною Каміллою, принцеса Анна, принц Едвард з сім'єю, Кейт Міддлтон з принцом Вільямом, а перед ними вишикувалися діти – 8-річний Джордж, 7-річна Шарлотта та 4-річний Луї, який не міг встояти спокійно.

Очікується, що принц Гаррі та Меган Маркл з'являться на службі в соборі Святого Павла, яка відбудеться 3 червня.

Хоч принц Гаррі та Меган Маркл не засвітилися перед багатотисячною публікою, але встигли мило побесідувати з двоюрідним братом Її Величності герцогом Кентським.

у Лондоні Меган і Гаррі відсвяткують не лише платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ на престолі, а й перший день народження доньки Лілібет. Для крихітки влаштують свято у Фрогмор-котеджі, що біля Віндзорського замку. У ньому до січня 2020 року жили її батьки.

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