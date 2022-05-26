Наразі батько дружини принца Гаррі перебуває в одній з лікарень Каліфорнії. Невідомо, чи донька розмовляла з ним після госпіталізації.

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Батько Меган Маркл потрапив до лікарні

Саманта Маркл розповіла, що її батько пережив складний період через зневагу доньки Меган. Сестра дружини принца Гаррі назвала таке ставлення до батька непростимим. Наразі чоловік перебуває на обстеженні, де мають встановити причини інсульту.

Принц Гаррі в Лондоні мав відвідати заходи з нагоди платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Однак тепер через госпіталізацію тестя він не зможе зробити це.

Стосунки Меган Маркл з батьком