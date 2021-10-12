Наразі немає жодної інформації про те, чи десь відбулось хрещення дівчинки Лілібет Діани, яка народилась у Меган та Гаррі в червні 2021 року. З того часу пройшло чотири місяці, однак королівське подружжя так і не прилітало в Британію, аби познайомити дівчинку із сім'єю.

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Зокрема, важливим елементом народження дітей є хрещення в англіканській церкві. Оскільки Лілібет увійшла у гілку престолонаступників і повинна зберігати традиції королівського двору. До прикладу син Арчі був охрещений у Віндзорі у Великій Британії 2 роки тому. Щоправда, на хрестинах не було самої королеви, а імена хресних батьків та інші деталі пресі не розголошувались.



Меган Маркл та принц Гаррі, коли очікували на другу дитину / Фото з інстаграму Misan Harriman​

У виданні The Telegraph один з представників палацу сказав: "У Великій Британії хрестин не буде. Цього не станеться", водночас як представник пари наполягав на тому, що плани на хрещення ще не узгодженні. Також у липні були чутки, що подружжя все ж планує охрестити дівчинку у Британії.

Де перебувала пара останні 2 роки