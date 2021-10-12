Пока нет никакой информации о том, где состоялось крещение девочки Лилибет Дианы, которая родилась у Меган и Гарри в июне 2021 года. С тех пор прошло четыре месяца, однако королевская чета так и не прилетала в Британию, чтобы познакомить девочку с семьей.
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В частности, важным элементом рождения детей является крещение в англиканской церкви. Поскольку Лилибет вошла в ветвь престолонаследников и должна сохранять традиции королевского двора. К примеру сын Арчи был крещен в Виндзоре в Великобритании 2 года назад. Правда, на крестинах не было самой королевы, а имена крестных отцов и прочие детали прессе не разглашались.
Меган Маркл и принц Гарри, когда ждали второго ребенка / Фото из инстаграма Misan Harriman
В издании The Telegraph один из представителей дворца сказал: "В Великобритании крестин не будет. Этого не произойдет", в то же время как представитель пары настаивал на том, что планы на крещение еще не согласованы. Также в июле были слухи, что супруги все же планируют окрестить девочку в Британии.
Где находилась пара последние 2 года
- Отметим, что с тех пор, как Меган Маркл покинула Лондон из-за отречения королевских обязанностей, она не возвращалась в страну.
- Все время она жила в США и опекала сына, а потом – и новорожденную дочь.
- Но ее муж принц Гарри уже дважды был дома – впервые на похоронах дедушки принца Филиппа и во второй раз – на открытии памятника принцессе Диане, его матери.