Популярність Меган Маркл та принца Гаррі різко зросла після їхнього візиту у Нью-Йорк. Разом з тим подружжя зіткнулось з критикою від королівської експертки Пенні Джунор.

До слова Принца Вільяма і Кейт Міддлтон з дітьми помітили за обідом у пабі

Чому розкритикували Меган і Гаррі

На заході Global Citizen Live подружжя заторкнуло не тільки тему щеплення проти коронавірусу, але й екології. Зокрема, вони закликали прийняти кращі екологічні закони.

Водночас принц Гаррі та Меган повернулися з Нью-Йорку приватним літаком: їх побачили на борту літака Dassault Falcon 2000. Тоді як принц Вільям користується регулярними авіарейсами.

Видання OK! зазначило, що політ в один бік приватним літаком спричиняє викид 17 тонн вуглецю – більше, ніж середній річний слід британців (12,7 тонни).

Це повністю нівелює їх кліматичне послання. Вони ніби стріляють собі в ногу, літаючи приватним літаком,

– наголосила експертка.

"Я не розумію, чому вони поводяться, як суперзірки. Його брат, принц Вільям, користується регулярними рейсами. Я вважаю, що це лицемірство. Впевнена, що рейсів було багато", – додала вона.

Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку