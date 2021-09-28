Популярність Меган Маркл та принца Гаррі різко зросла після їхнього візиту у Нью-Йорк. Разом з тим подружжя зіткнулось з критикою від королівської експертки Пенні Джунор.
До слова Принца Вільяма і Кейт Міддлтон з дітьми помітили за обідом у пабі
Чому розкритикували Меган і Гаррі
На заході Global Citizen Live подружжя заторкнуло не тільки тему щеплення проти коронавірусу, але й екології. Зокрема, вони закликали прийняти кращі екологічні закони.
Водночас принц Гаррі та Меган повернулися з Нью-Йорку приватним літаком: їх побачили на борту літака Dassault Falcon 2000. Тоді як принц Вільям користується регулярними авіарейсами.
Це повністю нівелює їх кліматичне послання. Вони ніби стріляють собі в ногу, літаючи приватним літаком,
– наголосила експертка.
"Я не розумію, чому вони поводяться, як суперзірки. Його брат, принц Вільям, користується регулярними рейсами. Я вважаю, що це лицемірство. Впевнена, що рейсів було багато", – додала вона.
Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку
- Вперше в Нью-Йорк подружжя прибуло 23 вересня. Тоді вони з'явилися на публіці поблизу Всесвітнього торгового центру 1, де зустрілися з губернаторкою штату і мером міста.
- Цього самого дня Меган і Гаррі зустрілися з представницею США при ООН й обговорили актуальні проблеми суспільства.
- 24 вересня пара відвідала школу, де навчаються афроамериканські діти здебільшого з малозабезпечених сімей. Там Меган Маркл постала у вбранні за 8 тисяч доларів та в прикрасах за майже 400 тисяч доларів. За цей образ дружину принца Гаррі також розкритикували, адже було не обов'язково одягатися в таке коштовне вбрання.
- Поїздку до Нью-Йорку завершив виступ на Global Citizen Live.