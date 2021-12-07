Принц Філіп, Григорій Чапкіс та інші: які втрати 2021 року українці "гуглили" найчастіше
7 грудня 2021 , 16:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Цей рік приніс Україні та світу безліч важких і болючих втрат. Якщо вірити гугл-запитам, найбільше українців зачепили смерті чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова і Жан-Поль Бельмонда.
Традиційно наприкінці року з'являється рейтинг запитів, які користувачі "гуглили" найчастіше. Так, корпорації Google вдалось з'ясувати, що найбільше українці цікавилися деталями та обставинами смерті 99-річного принца Філіпа, радянського актора Володимира Меньшова та зірки французького кінематографа Жан-Поль Бельмонда.
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Втрати 2021 року, які "гуглили" найчастіше
- Принц Філіп – чоловік Її Величності помер 9 квітня 2021 року, не доживши лише місяць до свого 100-річчя.
- Володимир Меньшов – російський та співавтор оскароносного фільму "Москва сльозам не вірить" помер 5 липня 2021 року від ускладнень, які спричинив коронавірус.
- Жан-Поль Бельмондо – французький актор і зірка фільму "На останньому подиху" пішов з життя 6 вересня 2021 року, йому було 88 років.
- Григорій Чапкіс – легендарний український танцівник і хореограф відійшов у вічність 13 червня 2021 року, а його смерть стала важкою втратою для всього шоу-бізу.
- Антон Поляков – народний депутат, якого 8 жовтня 2021 року знайшли мертвим у таксі в Дніпровському районі столиці.
- Олександр Шаляпін – російський стендап-комік та актор скоїв самогубство 25 січня 2021 року.
- Андрій М'ягков – зірка фільмів "Іронія долі" та "Службовий роман" помер у ніч на 18 лютого 2021 року, йому було 82 роки.
- Саїд Губденський – російський автомобільний блогер загинув 20 листопада 2021 року в аварії на Кутузовському проспекті в Москві.
- Петро Мамонов – російський рокер і засновник групи "Звуки Му" помер 15 липня 2021 року через ускладнення від коронавірусу.
- Валерій Гаркалін – російський актор пішов з життя 20 листопада 2021 року, програвши виснажливу боротьбу з COVID-19.