Король Чарльз віддав титул свого батька: хто став герцогом Единбурзьким

Молодший брат короля Чарльза III на день народження отримав новий титул. Відтепер принц Едвард буде герцогом Единбурзьким до самої смерті.

Раніше цей титул належав чоловіку королеви Єлизавети ІІ принцу Філіпу. Нагадаємо, що королеву, яка померла 8 вересня, поховали поряд з Філіпом.

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Букінгемський палац повідомив, що новим герцогом Единбурзьким став принц Едвард. Цей титул надав йому в день його 59-річчя старший брат – король Чарльз ІІІ.

Новий титул залишиться за принцом Едвардом до кінця його життя.

До цього принц Ендрю мав титул графа Вессекського. Свій перший робочий візит нові герцог і герцогиня Единбурзькі здійснять до столиці Шотландії – Единбурга, вже в цю п’ятницю, 10 березня.

Нагадаємо, що титул герцога Единбурзького належав принцу Філіпу, який помер 9 квітня 2021 року. Він отримав його в день весілля із королевою Єлизаветою, 20 листопада 1947 року. Принц Філіп носив цей титул 73 роки до самої смерті.

До слова, короля Чарльз IІІ в червні будуть коронувати. Подія відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Церемонію проведе архієпископ Кентерберійський. У всьому Королівстві з 6 по 8 травня будуть святкові дні. План заходів дізнавайтеся за посиланням.