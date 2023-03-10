Раніше цей титул належав чоловіку королеви Єлизавети ІІ принцу Філіпу. Нагадаємо, що королеву, яка померла 8 вересня, поховали поряд з Філіпом.

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Букінгемський палац повідомив, що новим герцогом Единбурзьким став принц Едвард. Цей титул надав йому в день його 59-річчя старший брат – король Чарльз ІІІ.

Новий титул залишиться за принцом Едвардом до кінця його життя.

До цього принц Ендрю мав титул графа Вессекського. Свій перший робочий візит нові герцог і герцогиня Единбурзькі здійснять до столиці Шотландії – Единбурга, вже в цю п’ятницю, 10 березня.

Нагадаємо, що титул герцога Единбурзького належав принцу Філіпу, який помер 9 квітня 2021 року. Він отримав його в день весілля із королевою Єлизаветою, 20 листопада 1947 року. Принц Філіп носив цей титул 73 роки до самої смерті.

До слова, короля Чарльз IІІ в червні будуть коронувати. Подія відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Церемонію проведе архієпископ Кентерберійський. У всьому Королівстві з 6 по 8 травня будуть святкові дні. План заходів дізнавайтеся за посиланням.