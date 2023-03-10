Ранее этот титул принадлежал мужу королевы Елизаветы II принцу Филиппу. Напомним, что королеву, умершую 8 сентября, похоронили рядом с Филиппом.

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Букингемский дворец сообщил, что новым герцогом Эдинбургским стал принц Эдвард. Этот титул дал ему в день его 59-летия старший брат – король Чарльз ІІІ.

Новый титул останется за принцем Эдвардом до конца его жизни.

Wishing the new Duke of Edinburgh a very Happy Birthday today!



The King has conferred the Dukedom of Edinburgh upon his brother, Prince Edward, on his 59th birthday.



https://t.co/Yxe8lDc3pe pic.twitter.com/EGQcqrTcKx — The Royal Family (@RoyalFamily) March 10, 2023

До этого у принца Эндрю был титул графа Вессекского. Свой первый рабочий визит новые герцог и герцогиня Эдинбургские совершат в столицу Шотландии – Эдинбург, уже в эту пятницу, 10 марта.

Напомним, что титул герцога Эдинбургского принадлежал принцу Филиппу, скончавшемуся 9 апреля 2021 года. Он получил его в день свадьбы с королевой Елизаветой, 20 ноября 1947 года. Принц Филипп носил этот титул 73 года до самой смерти.

К слову, короля Чарльза III в июне будут короновать. Событие состоится в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский. Во всем Королевстве с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий узнавайте по ссылке.