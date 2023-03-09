Напередодні принц Гаррі та Меган Маркл охрестили свою доньку Лілібет у США. Тепер герцог і герцогиня Сассекські оприлюднили важливу заяву.

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Цією заявою король Чарльз офіційно визнав своїх онуків Арчі та Лілібет принцем і принцесою. Сайт королівської сім'ї вніс зміни до лінії успадкування престолу, в якій діти принца Гаррі та Меган Маркл займають шосте та сьоме місця відповідно.



Діти принца Гаррі та Меган Маркл можуть успадкувати престол / Скриншот з сайту

Напередодні пара оголосила, що їхні діти отримали титули принца і принцеси відповідно до права від народження, що набуло чинності після того, як їхній дідусь став монархом.

Титули дітей є правом від народження відтоді, як їхній дідусь став монархом. Це питання було вирішено протягом певного часу разом із Букінгемським палацом,

– повідомив представник королівської сім'ї.