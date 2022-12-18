Ще місяць тому Анастасія Приходько навмання припустила, що на Нацвідборі переможе гурт TVORCHI, а тепер не рада цьому. Співачка чомусь вважає, що у фіналі хлопці посядуть аж 15 місце.

Не пропустіть TVORCHI перемогли в Нацвідборі на Євробачення: як на це реагують в мережі

Анастасія Приходько "попустила" TVORCHI

І хто тут Ванга? Місяць тому я сказала, що поїдуть TVORCHI. Не питайте, звідки я це знаю, просто аналізую. Ох ці загравання з Європою. Шкода гурт. Їх чекає 15 місце,

– без жодних пояснень написала Приходько у фейсбуці.

У фейсбуці відреагували по-різному. Хтось заступився за TVORCHI, хтось похвалив Jerry Heil, хтось нагадав Приходько, що вона 2009 року теж не ввійшла в десятку, а хтось написав, що хто б не представив Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі, перемога нам не світить:

"А що не так з TVORCHI? Які загравання з Європою? Чому вони не можуть поїхати? Це не мої фаворити, але виглядає круто і якісно. Ні?";

"А я гарантую їм місце не нижче 5. А ймовірність загальної перемоги – не нижче 15%. У кінці травня порівняємо результат з нашими прогнозами";

"А обов'язково кожного року вигравати? Ви ж колись теж в десятку не ввійшли, невже пошкодували про участь? Жоден з цьогорічних учасників на перемогу не тягне. Але хлопці класні, успіху їм, пісню, можливо, дороблять до травня";

"Непоганий вибір з існуючих варіантів, але чомусь пісня Джері Хейл більш запам'яталась".

Цікаво, що Ігор Кондратюк також не в захваті від Євробачення. Він не задоволений рівнем пісень, бо прослухав усі й не почув жодного хіта. Схоже, трек TVORCHI – Heart of Steal теж не справив вау-ефекту. Тоді як екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський порівняв Нацвідбір з фестивалем "Червона рута" в 90-х, бо артисти "виступили значно слабше своїх можливостей".