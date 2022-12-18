Еще месяц назад Анастасия Приходько наугад допустила, что на Нацотборе победит группа TVORCHI, а теперь не рада этому. Певица почему-то считает, что в финале ребята займут 15 место.

Не упустите TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение: как на это реагируют в сети

Анастасия Приходько "попустила" TVORCHI

И кто здесь Ванга? Месяц назад я сказала, что поедут TVORCHI. Не спрашивайте, откуда я это знаю, просто анализирую. Ох, эти заигрывания с Европой. Жаль группу. Их ждет 15 место,

– без объяснений написала Приходько в фейсбуке.

В фейсбуке отреагировали по-разному. Кто-то вступился за TVORCHI, кто-то похвалил Jerry Heil, кто-то напомнил Приходько, что она в 2009 году тоже не вошла в десятку, а кто-то написал, что кто бы ни представил Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле, победа нам не светит:

"А что не так с TVORCHI? Какие заигрывания с Европой? Почему они не могут поехать? Это не мои фавориты, но выглядит круто и качественно. Нет?";

"А я гарантирую им место не ниже 5. А вероятность всеобщей победы – не ниже 15%. В конце мая сравним результат с нашими прогнозами";

"А обязательно каждый год выигрывать? Вы ведь когда-то тоже в десятку не вошли, неужели пожалели об участии? Ни один из участников на победу не тянет. Но ребята классные, успеха им, песню, возможно, доделают до мая";

"Неплохой выбор из существующих вариантов, но почему песня Джерри Хейл более запомнилась".

Интересно, что Игорь Кондратюк тоже не в восторге от Евровидения. Он не доволен уровнем песен, потому что прослушал все и не услышал ни одного хита. Похоже, трек TVORCHI – Heart of Steal тоже не произвел вау-эффекта. В то время как экс-лидер группы "Тартак" Саша Положинский сравнил Нацотбор с фестивалем "Червона рута" в 90-х, потому что артисты "выступили значительно слабее своих возможностей".