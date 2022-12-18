Колишній лідер гурту Тартак зараз перебуває у війську і не завжди має можливість і час слідкувати за подіями у світі та країні. Проте трохи переглянути відбір на Євробачення в Україні він зміг.

Цікаво TVORCHI – все, що відомо про переможця Нацвідбору 2023

Що вам старозанудно сказати? Склалося враження, що Україна потрохи доростає до рівня фестивалів "Червона Рута" 95-го, 97-го і 99 років. Артисти, яких чув раніше, на мою думку, виступили значно слабше своїх можливостей. Це і щодо самих пісень, і щодо їх представлення,

– сказав Положинський.

Він додав, що серед нових облич у музичній індустрії відкрив для себе 2Tone. Але він попросив не звертати уваги на його думку, адже "в сучасній музиці він не тямить і взагалі "збитий льотчик".

"Мені ще й Stefania не подобається. А, ви й так не звертаєте…" – іронічно підсумував Олександр.

Зауважимо, що фестиваль "Червона рута" вперше провели у 1989 році у Чернівцях ще за окупації Радянського Союзу. Тоді за ним пильно стежили працівники КДБ, міліції та Компартії. Пройшло понад 30 років, а фестиваль досі вважають не просто культурною подією, а вагомим поступом українців у здобутті незалежності Української держави. Його проводили у різних регіонах країни з 1989 по 2017 роки. У 95-му, 97-му і 99-му, як зазначив Положинський, він проходив у Криму, Харкові та Дніпрі відповідно. Тому незрозуміло, чи своїм коментарем Олександр похвалив конкурсантів, чи іронічно принизив.

У коментарях підписники підтримали артиста та підбадьорили, що він досі для них є взірцем, а не "збитим льотчиком". Схожої думки притримався й продюсер Ігор Кондратюк, який зазначив, що цьогорічний відбір його розчарував, бо він не задоволений рівнем конкурсних пісень і серед них він одразу не бачив хіта.

Варто нагадати, що у відборі Євробачення-2023 в Україні переміг гурт TVORCHI з піснею Heart of Steal та зібрав найбільше балів від суддів та глядачів – 19. Вони поїдуть представляти Україну у Ліверпуль в травні 2023 року, який проходитиме від імені України. Адже торік перемогу на конкурсі здобув гурт Kalush Orchestra.

Важливо: що кажуть про перемогу гурту TVORCHI українські артисти та судді відбору – Тополя, Джамала та Юлія Саніна, дізнавайтесь за посиланнями.