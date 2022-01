"Голос країни" – проєкт, який популярний у різних країнах світу, а на нашому телебаченні показ здійснює телеканал "1+1". Неодноразово ми були свідками, як переможці в інших країнах приходили на кастинг до нас, оскільки були захоплені нашими виконавцями, суддями, атмосферою шоу. Кожного року боротьба за перше місце набирає все більших обертів. Тож пропонуємо пригадати, кому ж все-таки вдалось забрати "пальму першості".

Іван Ганзера

Чоловік виграв проєкт у 1 сезоні. На фінальному виступі виконав пісню "Не плач, тато". Іван був у складі команди Діани Арбеніної. Незважаючи на проблеми із зором, він завжди гідно тримався на сцені й досі не полишає співочу кар’єру. Сьогодні йому 34 роки. Чоловік робив кроки у політиці, їздив на територію ООС, у 2016 році отримав відзнаку від Президента України "За гуманітарну участь в АТО". Іван має свій офіційний сайт, де розміщені його пісні, інформація про концерти, відео з концертів тощо.

Іван Ганзера – Не плач, тато: дивитись відео онлайн

Павло Табаков

"Двічі в одну річку не ввійдеш" – такі слова має одна з популярних українських пісень та й звичайна побутова приказка в народі. Мова йде про те, що Павло став учасником команди Арбеніної й критики стверджували, що двічі поспіль виграти тренерці не вдасться. Але вийшло навпаки. У фіналі чоловік виконав авторську пісню "Тільки ти моя" – мабуть, це було його козирем, адже вдалось здобути прихильність глядачів і стати переможцем 2 сезону. Сьогодні Табаков продовжує працювати у вирі музичного світу: пише пісні та музику, на світ народилось декілька альбомів, у 2013 році створено "Проєкт Івасюка", в межах якого Павло та інші виконавці давали концерти Україною. Також він створив школу талантів для школярів та продовжує гастролювати світом.

Павло Табаков – Тільки ти моя: дивитись відео онлайн

Анна Ходоровська

На той час 19-річній дівчині вдалось отримати перемогу у 3 сезоні "Голосу країни". Вона була підопічною Олександра Пономарьова. Навіть Тіна Кароль гідно оцінила співачку. За інформацією з різних інтернет-ресурсів відомо, що Анна не припинила співочу кар’єру. Торік вона з’явилась на проєкті "Співають всі", де виконувала пісню "Фантастична жінка" артистки TAYANNA. Також дівчина була голосом на бек-вокалі "Танців з зірками – 2021" і виступає солісткою вар'єте-шоу "Рояль" у київському клубі Caribbean Club.

Анна Ходоровська – The Winner Takes It All: дивитись відео онлайн

Ігор Грохоцький

Спорт і музика – невід’ємні атрибути життя чоловіка. Здобувши перемогу у 4 сезоні "Голосу країни" в складі команди Святослава Вакарчука, Ігор ще з більшою силою приступив до здійснення своїх планів. Виступав декілька разів на сцені зі своїм зірковим тренером. Аудиторія налічувала декілька десятків тисяч слухачів. Нові пісні, що випускав Грохоцький, мали схвалення серед публіки. Пісня "Будь зі мною" стала однією з найпопулярніших і кількість переглядів на ютубі сягає 5 мільйонів. У фіналі Ігор виконав українську пісню "Мій рідний край" Миколи Мозгового.

Ігор Грохоцький – Мій рідний край: дивитись відео онлайн

Антон Копитін

Виконавши пісню "Два кольори", чоловік виграв 5 сезон вокального шоу. Він був у складі команди Тіни Кароль. Життєва історія Антона розчулила усіх людей, адже він із сім’єю жив у Донецьку, але через війну змушений покинути дім та переїхати якомога далі від страшних подій. У фіналі наставниця на всю країну оголосила, що подарувала Антону квартиру. Про подальшу музичну долю відомо не так багато. Після перемоги виступав у декількох країнах та з концертами повністю об’їздив територію України. Потім разом з Аркадієм Войтюком й Арсеном Мірзояном брав участь у проєкті "Нотер-Дам Де Парі".

Антон Копитін – Два кольори: дивитись відео онлайн

Віталіна Мусієнко

Учасниця команди Святослава Вакарчука у 6 сезоні "Голосу країни" отримала перемогу з піснею "Україна". Як відомо, фронтмен гурту "Океан Ельзи" завжди підтримує своїх підопічних і надає різнопланову підтримку. Й Віталіна не стала винятком. У 2021 році Святослав Вакарчук випустив сольний проєкт "Оранжерея", до якого долучив Віталіну. Разом з нею він гастролював Україною та представляв публіці. Але творчий початок для дівчини наклався зі скандалом – фанати запідозрили, що саме вона стала причиною розлучення Вакарчука з дружиною. Проте ні вона, ні виконавець не підтвердили чуток і повністю їх заперечили.

Віталіна Мусієнко – Україна: дивитись відео онлайн

Олександр Клименко

Священник, який вразив своїм голосом та зміг достукатись до багатьох сердець. Тіна Кароль відмітила таку чуйність виконавця та запросила його у свою команду. Упродовж всього проєкту чоловік виконував українські пісні. У результаті, переможцем 7 сезону "Голосу країни" став саме він. Але Олександр відмовився від деяких подарунків: зйомок кліпу, ротації на радіо, а також контракту та сольного туру. Усе це він віддав своїй суперниці Інгрет Костенко. Сьогодні священнослужитель не продовжив кар'єру у співочому напрямку, але декілька разів потрапляв у скандали через неоднозначні висловлювання в сторону Майдану та загиблих людей, брав участь в протестах від Московського патріархату.

Олександр Клименко – Мамина любов: дивитись відео онлайн

Олена Луценко

Вирізнялась з-поміж інших учасників певною особливістю – виконанням колискових. Знаючи стиль та характер тренера дівчини, Сергія Бабкіна, можна зрозуміти, як їм вдавалось створювати магічні та незабутні виступи. Напевно, це і стало виграшною картою, адже дівчині вдалось отримати перемогу у 8 сезоні шоу. Після феєричного успіху, Олена приступила до роботи над першим кліпом під назвою "Над Україною". На ютубі робота зібрала всього 272 тисячі переглядів. У грудні 2018 року стало відомо, що співачка стала членом журі музичного конкурсу в Азербайджані. Опісля, вийшло ще дві пісні Олени: "Не тримай", "Ти моє щастя".

Олена Луценко – Колискова зорі: дивитись відео онлайн

Оксана Муха

Ця співачка прийшла на проєкт з великим досвідом, адже до цього часу вела досить успішну музичну кар’єру. 9 сезон став доленосним у житті жінки. Вона потрапила до команди Dan Balan та здобула перемогу. У тому ж 2019 році отримала звання Заслуженої артистки України”. Оксану вже багато років називають "другою Квіткою Цісик". Виконавиця виступає містами України, презентує нові пісні, побувала в зоні ООС, виступаючи для військових, реалізовує себе у США та багатьох інших країнах світу.

Оксана Муха – Де ти тепер: дивитись відео онлайн

Роман Сасанчин

Взяв участь в ювілейному 10 сезоні "Голосу країни". Не зраджуючи власній традиції, він вдруге здобув перемогу у цьому талант-шоу з допомогою Тіни Кароль. Вперше хлопець прийшов на співоче шоу "Голос.Діти", де забрав кубок переможця із піснею Luna tu. Цю ж композицію Роман виконав і у фіналі дорослого "Голосу", яка знову відзначила хлопця званням переможця. Після тріумфу в особистому житті співака настали серйозні зміни. Його коханій 24 роки, юнаку ж 19. Коли обраниця була на 9 місяці вагітності, пара одружилась. У подружжя народилась дівчинка Елізабет. Наразі закохані займаються домашніми турботами і про подальшу кар'єру Романа, як співака, нічого не відомо. Зараз вони проживають на Тернопільщині і про переїзд у Київ ще не задумуються.

Роман Сасанчин – Luna tu: дивитись відео онлайн

Сергій Лазановський

Простий хлопець із села, який підкорив серця мільйонів людей своєю оригінальністю та щирістю. Він став членом команди DOROFEEVA, де здобув перемогу в 11 сезоні талант-шоу. Що цікаво, на Великдень тренерка та її чоловік Дантес завітали в гості до Сергія. Зараз хлопець використовує псевдонім RIDNYI, не полишає музику. У 2021 році вийшло кілька музичних кліпів: "Найрідніші люди", "Я кохаю", "Більше неба" та інші. Також співак бере активну участь в театральній діяльності в Івано-Франківському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Вистави: "Вона-Земля", "Гуцулка Ксеня", "Всі миші люблять сир", "Змішані почуття" і так далі.

Сергій Лазановський – You Are The Reason: дивитись відео онлайн

Автор: Марта Гнат