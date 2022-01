"Голос страны" – проект, который популярен в разных странах мира, а на нашем телевидении показ осуществляет телеканал "1+1". Неоднократно мы были свидетелями того, как победители в других странах приходили на кастинг к нам, поскольку были восхищены нашими исполнителями, судьями, атмосферой шоу. Каждый год борьба за первое место набирает все больших оборотов. Поэтому предлагаем вспомнить, кому все же удалось забрать "пальму первенства".

Иван Ганзера

Мужчина выиграл проект в 1 сезоне. На финальном выступлении исполнил песню "Не плач, тато". Иван был в составе команды Дианы Арбениной. Несмотря на проблемы со зрением, он всегда держался на сцене и до сих пор не оставляет певческую карьеру. Сегодня ему 34 года. Мужчина делал шаги в политике, ездил на территорию ООС, в 2016 году получил отличие от Президента Украины "За гуманитарное участие в АТО". У Ивана есть свой официальный сайт, где размещены его песни, информация о концертах, видео с концертов и т.д.

Павел Табаков

"Два раза в одну реку не войдешь" – такие слова имеет одна из популярных украинских песен и обычная бытовая поговорка в народе. Речь идет о том, что Павел стал участником команды Арбениной и критики утверждали, что дважды выиграть тренеру не удастся. Но вышло наоборот. В финале мужчина исполнил авторскую песню "Тільки ти моя" – пожалуй, это было его козырем, ведь удалось получить симпатию зрителей и стать победителем 2 сезона. Сегодня Табаков продолжает работать в омуте музыкального мира: пишет песни и музыку, на свет родилось несколько альбомов, в 2013 году создан "Проект Ивасюка", в рамках которого Павел и другие исполнители давали концерты по Украине. Также он создал школу талантов для школьников и продолжает гастролировать по миру.

Анна Ходоровская

На то время 19-летней девушке удалось одержать победу в 3 сезоне "Голоса страны". Она была подопечной Александра Пономарева. Даже Тина Кароль по достоинству оценила певицу. По информации из разных интернет-ресурсов известно, что Анна не прекратила певческую карьеру. В прошлом году она появилась на проекте "Поют все", где исполняла песню "Фантастична жінка" артистки TAYANNA. Также девушка была голосом на бэк-вокале "Танцев со звездами – 2021" и выступает солисткой варьете-шоу "Рояль" в киевском клубе Caribbean Club.

Игорь Грохоцкий

Спорт и музыка – неотъемлемые атрибуты жизни мужчины. Одержав победу в 4 сезоне "Голоса страны" в составе команды Святослава Вакарчука, Игорь еще с большей силой приступил к осуществлению своих планов. Выступал несколько раз на сцене со своим звездным тренером. Аудитория насчитывала несколько десятков тысяч слушателей. Новые песни, которые выпускал Грохоцкий, были одобрены среди публики. Песня "Будь зі мною" стала одной из самых популярных и количество просмотров на ютубе составляет 5 миллионов. В финале Игорь исполнил украинскую песню "Мій рідний край" Николая Мозгового.

Антон Копытин

Исполнив песню "Два кольори", мужчина выиграл 5 сезон вокального шоу. Он был в составе команды Тины Кароль. Жизненная история Антона растрогала всех людей, ведь он с семьей жил в Донецке, но в результате вынужден покинуть дом и переехать как можно дальше от страшных событий. В финале наставница на всю страну объявила, что подарила Антону квартиру. О дальнейшей музыкальной судьбе известно не так уж много. После победы выступал в нескольких странах и с концертами полностью объездил территорию Украины. Затем вместе с Аркадием Войтюком и Арсеном Мирзояном участвовал в проекте "Нотер-Дам Де Пари".

Виталина Мусиенко

Участница команды Святослава Вакарчука в 6 сезоне "Голоса страны" одержала победу с песней "Україна". Как известно, фронтмен группы "Океан Эльзы" всегда поддерживает своих подопечных и оказывает разноплановую поддержку. И Виталина не стала исключением. В 2021 году Святослав Вакарчук выпустил сольный проект "Оранжерея", к которому приобщил Виталину. Вместе с ней он гастролировал по Украине и представлял публике. Но творческое начало для девушки оказалось со скандалом – фанаты заподозрили, что именно она стала причиной развода Вакарчука с женой. Однако ни она, ни исполнитель не подтвердили слухи и полностью их опровергли.

Александр Клименко

Священник, который поразил своим голосом и смог достучаться ко многим сердцам. Тина Кароль отметила такую ​​отзывчивость исполнителя и пригласила его в свою команду. На протяжении всего проекта мужчина исполнял украинские песни. В итоге победителем 7 сезона "Голоса страны" стал именно он. Но Александр отказался от некоторых подарков: съемок клипа, ротации по радио, а также контракта и сольного тура. Все это он отдал своей сопернице Ингрет Костенко. Сегодня священнослужитель не продолжил карьеру в певческом направлении, но несколько раз попадал в скандалы из-за неоднозначных высказываний в сторону Майдана и погибших людей, участвовал в протестах от Московского патриархата.

Елена Луценко

Выделялась среди других участников определенной особенностью – исполнением колыбельных. Зная стиль и характер тренера девушки Сергея Бабкина можно понять, как им удавалось создавать магические и незабываемые выступления. Наверное, это и стало выигрышной картой, ведь девушке удалось одержать победу в 8 сезоне шоу. После феерического успеха Елена приступила к работе над первым клипом под названием "Над Україною". На ютубе работа собрала всего 272 тысячи просмотров. В декабре 2018 года стало известно, что певица стала членом жюри музыкального конкурса в Азербайджане. После, вышло еще две песни Елены: "Не тримай", "Ти моє щастя".

Оксана Муха

Эта певица пришла на проект с большим опытом, ведь до этого вела довольно успешную музыкальную карьеру. 9 сезон стал судьбоносным в жизни женщины. Она попала в команду Dan Balan и одержала победу. В том же 2019 году получила звание Заслуженной артистки Украины”. Оксану уже много лет называют "второй Квиткой Цисык". Исполнительница выступает по городам Украины, презентует новые песни, побывала в зоне ООС, выступая для военных, реализует себя в США и многих других странах мира.

Роман Сасанчин

Участвовал в юбилейном 10 сезоне "Голоса страны". Не изменяя собственной традиции, он во второй раз одержал победу в этом талант-шоу с помощью Тины Кароль. Впервые юноша пришел на певческое шоу "Голос.Дети", где забрал кубок победителя с песней Luna tu. Эту же композицию Роман исполнил и в финале взрослого "Голоса", снова отметившись званием победителя. После триумфа в личной жизни певца наступили серьезные перемены. Его любимой 24 года, юноше же 19. Когда избранница была на 9 месяце беременности, они поженились. У супругов родилась девочка Элизабет. На данный момент влюбленные занимаются домашними заботами и о дальнейшей карьере Романа, как певца, ничего не известно. Сейчас они проживают в Тернопольской области и о переезде в Киев еще не задумываются.

Сергей Лазановский

Простой парень из села, который покорил сердца миллионов людей своей оригинальностью и искренностью. Он стал членом команды DOROFEEVA, где одержал победу в 11 сезоне талант-шоу. Что интересно, на Пасху тренер и ее муж Дантес пришли в гости к Сергею. Сейчас он использует псевдоним RIDNYI, не оставляет музыку. В 2021 году вышло несколько музыкальных клипов: "Найрідніші люди", "Я кохаю", "Більше неба" и другие. Также певец активно участвует в театральной деятельности в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко. Спектакли: "Она-Земля", "Гуцулка Ксеня", "Все мыши любят сыр", "Смешанные чувства" и так далее.

