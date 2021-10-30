Прем'єр Великої Британії розповів про стан здоров'я Єлизавети II

Борис Джонсон зробив заяву щодо стану здоров'я королеви Великої Британії. Він наголосив, що вона "у чудовій формі". Але додав, що їй просто потрібно більше відпочивати.

Останнім часом Єлизавета II занепокоїла своїм станом. Однак прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розвіяв усі чутки про погіршення її здоров'я.

До теми Жодних офіційних візитів, – лікарі порадили Єлизаветі II відпочивати ще 2 тижні

Цього тижня я розмовляв з Її Величністю, як я й роблю щотижня, і вона у чудовій формі,

– наголосив Джонсон.

Він додав, що для королеви важливий відпочинок. Тому зараз вона дотримується усіх порад лікарів.

"Вона просто слідує порадам лікарів і трохи відпочиває, і я вважаю – це важливо. Я впевнений, що вся наша країна бажає їй всього хорошого", – додав прем'єр-міністр.

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