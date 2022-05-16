Литовська виконавиця Моніка Лю у фіналі Євробачення-2022 посіла 18 місце. Українське національне журі не віддало й балу співачці, так само як Польщі й Латвії, – країнам, що найбільше підтримують нас та допомагають у війні з Росією.

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Моніка Лю прокоментувала бали українського журі

Українці були обурені балами від суддів для Литви й Польщі у фіналі. Вони почали вибачатись та висловлювати підтримку представникам цих країн.

Литовська виконавиця Моніка Лю вирішила прокоментувати цю ситуацію. Вона впевнена, що глядачам нема про що турбуватись, адже вона отримала справжню підтримку від них.

Мої любі українці, я отримую так багато повідомлень від вас щодо голосування журі. Ви не маєте почуватись винними! Я отримала так багато підтримки від українських глядачів і так вдячна вам. Але у підсумку все зараз про вас і я не можу бути щасливішою за своїх друзів Kalush Orchestra. Залишилась ще одна перемога. Я 100% приїду до Києва. Слава Україні,

– написала співачка.



Моніка Лю про бали від журі / Фото з інстаграм-сторіз

Що сталось з українськими балами від журі