Литовская исполнительница Моника Лю в финале Евровидения-2022 заняла 18-е место. Украинское национальное жюри не отдало и балла певице, так же как Польше и Латвии – странам, которые больше всего поддерживают нас и помогают в войне с Россией.

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Моника Лю прокомментировала баллы украинского жюри

Украинцы были возмущены баллами от судей для Литвы и Польши в финале. Они стали извиняться и поддерживать представителей этих стран.

Литовская исполнительница Моника Лю решила прокомментировать данную ситуацию. Она уверена, что зрителям не о чем беспокоиться, ведь она получила настоящую поддержку от них.

Мои дорогие украинцы, я получаю так много сообщений от вас о голосовании жюри. Вы не должны чувствовать себя виновными! Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам. Но в итоге все сейчас о вас и я не могу быть счастливее своих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. Я 100% приеду в Киев. Слава Украине,

– написала певица.



Моника Лю о балах от жюри / Фото с инстаграм-сториз

Что произошло с украинскими баллами от жюри