Емоційна принцеса Шарлотта захопила мережу мімікою в Бірмінгемі: смішні фото

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на Ігри Співдружності в Бірмінгемі взяли з собою принцесу Шарлотту. Активна міміка дівчинки підкорила мережу.

Діти герцогів Кембриджських все частіше з'являються на публіці разом з батьками. Вони не стримують своїх емоцій, як дорослі, тому часто привертають увагу та захоплюють мережу. Днями так сталось і з принцесою Шарлоттою, повідомляє 24 канал.

До слова Єлизавета II у траурі через смерть близької подруги, яка була пов'язана з росією

Принцеса Шарлотта підкорила мережу

Принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли 7-річну Шарлотту на Ігри Співдружності, що проходили в Бірмінгемі.

Вся увага папараці була прикута до принцеси, яка непідробно реагувала на деталі гри. Вона слідкувала за спортсменами та активно проявляла емоції. Принцеса Шарлотта не тільки веселилась та усміхалась, але й демонструвала розчарування та нудьгу.

Додамо, що дівчинку одягнули у лаконічну чорно-білу смугасту сукню від Rachel Riley та заплели їй дві косички.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Як королівські дітлахи підкорюють мережу