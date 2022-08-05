Діти герцогів Кембриджських все частіше з'являються на публіці разом з батьками. Вони не стримують своїх емоцій, як дорослі, тому часто привертають увагу та захоплюють мережу. Днями так сталось і з принцесою Шарлоттою, повідомляє 24 канал.
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Принцеса Шарлотта підкорила мережу
Принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли 7-річну Шарлотту на Ігри Співдружності, що проходили в Бірмінгемі.
Вся увага папараці була прикута до принцеси, яка непідробно реагувала на деталі гри. Вона слідкувала за спортсменами та активно проявляла емоції. Принцеса Шарлотта не тільки веселилась та усміхалась, але й демонструвала розчарування та нудьгу.
Додамо, що дівчинку одягнули у лаконічну чорно-білу смугасту сукню від Rachel Riley та заплели їй дві косички.
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Як королівські дітлахи підкорюють мережу
- Молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї розсмішив публіку на параді в Лондоні, всіляко кривлячись і показуючи язика.
- На ігри у Вімблдоні герцоги Кембриджські взяли 9-річного Джорджа, який заполонив увагу публіки. Спершу він уважно слухав маму й дивився за грою, але потім кривлявся та емоційно реагував на моменти фіналу.
- Нещодавно в мережі активно обговорювали спільне відео принца Вільяма та принцеси Шарлотти. Шанувальники сперечались, на кого більше схожа дівчинка.