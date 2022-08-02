Днями відбувся фінальний матч Чемпіонату з футболу серед жінок. Національна збірна Англії Lionesses грала проти збірної Німеччини й виграла з рахунком 2:1. Але напередодні принц Вільям та принцеса Шарлотта записали спільне відео, щоб підтримати команду.

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У мережі обговорюють схожість принца Вільяма і Шарлотти

Після публікації відео у коментарях користувачі засипають королівську родину компліментами та обговорюють, наскільки таки схожі батько з донькою. Дехто вважає, що принц Вільям і принцеса Шарлотта виглядають як близнюки. Інші ж порівнюють дівчинку з іншими королевичами – принцесою Діаною та королевою Єлизаветою II.

"Шарлотта така красуня";

"Вона така красива й неймовірна. Яка чудова сім'я";

"Близнюки";

"Вона дуже схожа на свого батька";

"Татова донька";

"Мило. Шарлотта нагадує свого тата і принцесу Діану";

"Вона так схожа на свою бабусю Єлизавету";

"Шарлотта дуже схожа на свою маму";

"Завжди помітно, як принц Вільям пишається своїми дітьми";

"Шарлотта така красива й мила, просто як її тато та мама".

Спільне відео принца Вільяма і Шарлотти:

Користувачі мережі навіть зробили фотоколаж, порівнявши дитяче фото принца Вільяма зі світлиною Шарлотти.



Принц Вільям і принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму thecambridgethree

Зауважимо, що рік тому в мережі також обговорювали разючу схожість Меган Маркл з її сином Арчі. Фани писали, що вони немов дві краплі води.