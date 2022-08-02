Днями відбувся фінальний матч Чемпіонату з футболу серед жінок. Національна збірна Англії Lionesses грала проти збірної Німеччини й виграла з рахунком 2:1. Але напередодні принц Вільям та принцеса Шарлотта записали спільне відео, щоб підтримати команду.

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У мережі обговорюють схожість принца Вільяма і Шарлотти

Після публікації відео у коментарях користувачі засипають королівську родину компліментами та обговорюють, наскільки таки схожі батько з донькою. Дехто вважає, що принц Вільям і принцеса Шарлотта виглядають як близнюки. Інші ж порівнюють дівчинку з іншими королевичами – принцесою Діаною та королевою Єлизаветою II.

  • "Шарлотта така красуня";
  • "Вона така красива й неймовірна. Яка чудова сім'я";
  • "Близнюки";
  • "Вона дуже схожа на свого батька";
  • "Татова донька";
  • "Мило. Шарлотта нагадує свого тата і принцесу Діану";
  • "Вона так схожа на свою бабусю Єлизавету";
  • "Шарлотта дуже схожа на свою маму";
  • "Завжди помітно, як принц Вільям пишається своїми дітьми";
  • "Шарлотта така красива й мила, просто як її тато та мама".

Спільне відео принца Вільяма і Шарлотти:

Користувачі мережі навіть зробили фотоколаж, порівнявши дитяче фото принца Вільяма зі світлиною Шарлотти.


Принц Вільям і принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму thecambridgethree