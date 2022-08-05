Дети Кембриджских герцогов все чаще появляются на публике вместе с родителями. Они не сдерживают своих эмоций как взрослые, поэтому часто привлекают внимание и увлекают сеть. На днях так произошло и с принцессой Шарлоттой, сообщает 24 канал.

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Принцесса Шарлотта покорила сеть

Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли 7-летнюю Шарлотту на Игры Содружества, проходившие в Бирмингеме.

Все внимание папарацци было приковано к принцессе, которая неподдельно реагировала на детали игры. Она следила за спортсменами и активно проявляла эмоции. Принцесса Шарлотта не только веселилась и улыбалась, но и демонстрировала разочарование и скуку.

Добавим, что девочку одели в лаконичное черно-белое полосатое платье от Rachel Riley и заплели ей две косички.

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Как королевские дети покоряют сеть