Як інформують британські ЗМІ, подруга Єлизавети ІІ леді Майра Баттер "мирно" померла в Лондоні у віці 97 років. Вона була нащадком російського царя Миколи I та драматурга Олександра Пушкіна.

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"Майра була близькою подругою королеви і принца Філіпа з дитинства і час від часу знімалася в королівських документальних фільмах", – поділився Джо Літтл, головний редактор журналу Majesty.

Що відомо про близьку подругу Єлизавети ІІ

Леді Майра Баттер народилася в Единбурзі 1925 року, в сім'ї британського офіцера Гарольда Вернера та праправнучки Миколи I – графині Анастасії де Торбі.

Вона входила до найближчого оточення Єлизавети ІІ та підтримувала дружбу з її покійним чоловіком принцом Філіпом.

Леді Баттер завжди перебувала в тіні королівської сім'ї, але в березні 2022 року про неї заговорив світ. Усе тому, що подруга Її Величності повернула назад Пушкінську медаль, яку своїм указом їй присудив президент росії владімір путін.

Ми завжди відчували наше глибоке коріння з нашими предками в росії та велику дружбу останніх років. Однак бачити жахливі страждання, які зараз відбуваються, нестерпно,

– пояснювала своє рішення леді Баттер.

Подруга королеви Єлизавети ІІ леді Майра Баттер / Скриншот з відео