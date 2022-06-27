Матеріально дуже складно, – Позитив з'їхав з орендованої квартири в Києві: де зараз живе артист

До війни Позитив орендував квартиру в Києві, але зараз живе на студії, бо тепер ця оселя йому не по кишені. Співак зізнався, що, як і всі артисти, він у скрутному матеріальному становищі.

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) співпрацює з продюсерським центром Потапа та Ірини Горової Mozgi Entertainment, якому належить велика студія звукозапису. Після повернення в Київ вона стала для музиканта домом.

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Чому Позитив живе на студії

Я відмовився від квартири, яку я знімав, бо матеріально дуже складно. Історія моя дуже змінилася зараз, зараз усі артисти у складному становищі,

– зізнався зірка.

Однак поспішив додати, що на студії є все необхідне для життя. "Тут є душ, кухня, повноцінний дім у нас. Будиночок такий, в якому в кожного є своя кімната, тому тут дуже комфортно", – розповів співак.

Він додав, що розкидатися грошима зараз не може, бо до війни почав будувати невеликий будинок неподалік від студії, тому всі заощадження йдуть туди.

"Але я не можу туди заїхати, бо там ще дуже багато не зроблено. Я тільки починав заробляти, щоб туди вкласти, а тут така ситуація, тому я трохи притримав", – поділився Позитив.

Позитив про заробітки українських артистів

ще в лютому Позитив з мамою виїхав на захід України. Він жив і волонтерив у місті Кам'янець-Подільський, що у Хмельницькій області, але у травні повернувся до Києва

Ще наприкінці травня співак розповідав, що "зараз в артистів дуже складно з гонорарами, всі працюють безкоштовно", бо всі гроші з концертів чи турів йдуть на благодійність. Більшість його колег "годують" тільки роялті, які й близько не зрівняються з заробітками на корпоративах чи сольниках.

Я б не сказав, що роялті такі, щоб усі жили як з концертів, корпоративів. Все ж таки на першому плані у всіх артистів українських – корпоративи й великі концерти. Зараз це все благодійність. Але я думаю, що ми можемо це пережити,

– висловився Позитив.