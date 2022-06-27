Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) сотрудничает с продюсерским центром Потапа и Ирины Горовой Mozgi Entertainment, которому принадлежит большая студия звукозаписи. По возвращении в Киев она стала для музыканта домом.

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Почему Позитив живет на студии

Я отказался от квартиры, которую снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась сейчас, сейчас все артисты в сложном положении,

– признался звезда.

Однако поспешил добавить, что на студии есть все необходимое для жизни. "Здесь есть душ, кухня, полноценный дом у нас. Домик такой, в котором у каждого есть своя комната, поэтому здесь очень комфортно", – рассказал певец.

Он добавил, что разбрасываться деньгами сейчас не может, потому что до войны начал строить небольшой дом неподалеку от студии, поэтому все сбережения идут туда.

"Но я не могу туда заехать, потому что там еще очень многое не сделано. Я только начинал зарабатывать, чтобы туда вложить, а здесь такая ситуация, поэтому я немного придержал", – поделился Позитив.

Напомним, еще в феврале Позитив с мамой выехал на запад Украины. Он жил и волонтерил в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области, но в мае вернулся в Киев.

Позитив о заработках украинских артистов

Еще в конце мая певец рассказывал, что "сейчас у артистов очень сложно с гонорарами, все работают бесплатно", потому что все деньги с концертов или туров идут на благотворительность. Большинство его коллег "кормят" только роялти, которые и близко не сравняются с заработками на корпоративах или сольниках.

Я бы не сказал, что роялти таковы, чтобы все жили как с концертов, корпоративов. Все же на первом плане у всех украинских артистов – корпоративы и большие концерты. Сейчас это все благотворительность. Но я думаю, что мы можем это пережить,

– высказался Позитив.

К слову, ранее Ирина Горовая рассказывала, что сегодня у звезд "заработка нет совсем". Они якобы работают за еду и идею, ведь им оплачивают только переезд, проживание и райдер.